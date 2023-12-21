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  • Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування

Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування

Сьогодні 07:57
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Окупанти знову тероризували нашу область.
Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування

Фото умовне.

Вчора ввечері вони вдарили з важкої артилерії по Нікополю – випустили більш ніж півдесятка снарядів.

У результаті обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

А близько опівночі в області працювала ППО – в Криворізькому та Дніпровському районах наші захисники збили 2 ворожих безпілотники.

Після цього в усіх громадах було тихо, – додав Лисак.

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Новости Днепра про Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнуванняУкраїнська

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