Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування

Окупанти знову тероризували нашу область.

Вчора ввечері вони вдарили з важкої артилерії по Нікополю – випустили більш ніж півдесятка снарядів.

У результаті обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач і газогін.

На щастя, люди не постраждали.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

А близько опівночі в області працювала ППО – в Криворізькому та Дніпровському районах наші захисники збили 2 ворожих безпілотники.

Після цього в усіх громадах було тихо, – додав Лисак.

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