Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками та артилерією: є руйнування

Вчора ввечері вони вдарили з важкої артилерії по Нікополю – випустили більш ніж півдесятка снарядів.
У результаті обстрілу пошкоджені приватний будинок та господарська споруда, лінія електропередач і газогін.
На щастя, люди не постраждали.
Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.
А близько опівночі в області працювала ППО – в Криворізькому та Дніпровському районах наші захисники збили 2 ворожих безпілотники.
Після цього в усіх громадах було тихо, – додав Лисак.
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