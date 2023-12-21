В Днепре в пятницу популярный трамвай не будет курсировать до ж/м Западный: подробности

Важная информация!

В пятницу, 22 декабря, трамваи №5 временно изменят маршрут: с 12:00 до 14:00 они будут курсировать от Университета науки и технологий до Трамвайного депо – без заезда на ж/м Западный.

Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».

Отмечается, что изменения связаны с переоснащением электрических сетей по ул. Западный Шлях в районе Трубного завода.

Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок!

Напомним, ранее мы писали, где в Днепре не будет света 21 декабря: все адреса.

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