В Днепре в пятницу популярный трамвай не будет курсировать до ж/м Западный: подробности

В пятницу, 22 декабря, трамваи №5 временно изменят маршрут: с 12:00 до 14:00 они будут курсировать от Университета науки и технологий до Трамвайного депо – без заезда на ж/м Западный.
Об этом сообщили в КП «Днепровский электротранспорт».
Отмечается, что изменения связаны с переоснащением электрических сетей по ул. Западный Шлях в районе Трубного завода.
Пожалуйста, учитывайте эту информацию во время планирования поездок!
Напомним, ранее мы писали, где в Днепре не будет света 21 декабря: все адреса.
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