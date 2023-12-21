Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: есть разрушения

Вчера вечером они ударили из тяжелой артиллерии по Никополю – выпустили более полдесятка снарядов.
В результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.
К счастью, люди не пострадали.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
А около полуночи в области работала ПВО – в Криворожском и Днепровском районах наши защитники сбили 2 вражеских беспилотника.
После этого во всех громадах было тихо, – добавил Лысак.
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