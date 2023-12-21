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Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: есть разрушения

Сегодня 07:57
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Оккупанты снова терроризировали нашу область.
Новости Днепра про Враг атаковал Днепропетровщину беспилотниками и артиллерией: есть разрушения

Фото условное.

Вчера вечером они ударили из тяжелой артиллерии по Никополю – выпустили более полдесятка снарядов.

В результате обстрела повреждены частный дом и хозяйственная постройка, линия электропередач и газопровод.

К счастью, люди не пострадали.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

А около полуночи в области работала ПВО – в Криворожском и Днепровском районах наши защитники сбили 2 вражеских беспилотника.

После этого во всех громадах было тихо, – добавил Лысак.

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