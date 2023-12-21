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Где в Днепре не будет света 21 декабря: все адреса

Сегодня 07:00
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Свет будут выключать с 8:00 до 17:00.

Новости Днепра про Где в Днепре не будет света 21 декабря: все адреса

Сегодня, 21 декабря, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Архитектора Заболотного: 1-18, 19-А, 20-24, 26;
  • ул. Василия Слипака: 1-А, 2-22, 24-34 (четные), 66;
  • ул. Грушева: 1-А, 2-12, 14, 16;
  • ул. Энергетическая: 2-А;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39;
  • ул. Корейская: 2, 4, 6, 8-А, 10-А, 12;
  • ул. Матросская: 1-27, 29-37 (нечетные);
  • ул. Молодежная: 2-8, 10;
  • ул. Осипа Бодянского: 1-18, 20, 24;
  • ул. Панельная: 1А, 2, 3/2, 4-9, 10-А, 11-А, 13-34, 36;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Ржевская: 2-10 (четные);
  • ул. Шинная: 3,4;
  • пер. Матросский: 1-6, 8-14 (четные), 17-25 (нечетные);
  • пер. Молодежный: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59, 144

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