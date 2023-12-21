Где в Днепре не будет света 21 декабря: все адреса

Сегодня, 21 декабря, в Днепре будут выключать свет некоторым жителям.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, сегодня с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
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