В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в дерево: что с водителем

Вчера, 20 декабря, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария – там грузовик DAF врезался в дерево.
По предварительной информации, водитель не пострадал.
Об этом сообщают местные Telegram-каналы.
Отмечается, что тополь чуть не вырвало с корнями. Что стало причиной аварии – пока неизвестно.
Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО).
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