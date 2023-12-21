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В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в дерево: что с водителем

Сегодня 08:26
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Что стало причиной аварии – неизвестно.

Новости Днепра про В Днепре на Донецком шоссе фура влетела в дерево: что с водителем

Вчера, 20 декабря, в Днепре на Донецком шоссе произошла авария – там грузовик DAF врезался в дерево.

По предварительной информации, водитель не пострадал.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Отмечается, что тополь чуть не вырвало с корнями. Что стало причиной аварии – пока неизвестно.

Все обстоятельства ДТП будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее мы писали, что на Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО).

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