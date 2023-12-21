Жителей Днепропетровщины предупредили о взрывах: детали

Без паники – все под контролем!

Сегодня, 21 декабря, в Днепропетровской области будет громко — в Кривом Роге в 12:00 и 13:00 прогремят производственные взрывы.

Об этом сообщил Александр Вилкул, глава Рады обороны города.

По его словам, взрывы контролируются, поэтому причин для беспокойства нет.

Сегодня в 12:00 в производственных целях будет проведен плановый взрыв в карьере «№2-бис» ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» (Ингулецкий, Центрально-Городской районы), а в 13:00 – в карьере «Первомайский» ЧАО «СИОНГОК» (Терновский район). Производственные взрывы контролируются, причин для беспокойства нет, – отметил Вилкул.

Но, пожалуйста, не игнорируйте воздушные тревоги!

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