Обещают рост: Кабмин озвучил прогнозы по зарплате украинцев

В правительстве обещают рост зарплат украинцев в следующие три года.
В 2024 году состоится повышение уровня минимальной заработной платы и прожиточного минимума.
Об этом рассказали в Кабмине.
По прогнозу правительства: среднемесячная зарплата будет составлять:
В 2024 году – 21 809 грн;
в 2025 году – 25 732 грн;
в 2026 году – 30260 грн.
В Украине минимальная зарплата составляет 6 700 гривен. В следующем году повысить минималку планируют в две волны:
1 января — до 7,1 тысячи гривен;
1 апреля — до 8 тысяч гривен.
Кабинет министров прогнозирует замедление инфляции. По данным правительства, индекс потребительских цен может составить 9,7% в 2024 году, 8,1% в 2025 году и 6,9% в 2026 году.
Уровень безработицы населения в возрасте 15-70 лет прогнозируется на уровне 19,7% рабочей силы в 2024 году, 17,7% в 2025 году и 15% в 2026 году.
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