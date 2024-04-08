Днепр и область в ТОПе регионов Украины с самой высокой средней зарплатой

По сравнению с мартом 2022 года в Украине выросло количество вакансий, но работодатели более активны, чем работники. Такие данные приводит портал по поиску работы Work.ua.
По данным аналитиков ресурса, с начала 2024 несколько снизилась активность соискателей работы. Заметный спад был зафиксирован после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в конце марта.
Что касается Днепра и области, то в марте в регионе количество вакансий выросло на 3%, если сравнивать с февралем. Больше всего предложений в категориях «Сфера обслуживания» и «Рабочие специальности, производство».
Среди прочих:
По состоянию на март 2024 года размер средней зарплаты в Днепропетровской области держится на уровне 19 тысяч гривен. Регион среди лидеров по этому показателю. Больше получают только в Киеве и во Львовской области – 20 тысяч.
Выросли средние зарплаты в следующих областях:
Самая высокая средняя зарплата на руководящих позициях, в сфере IT, а также Силах обороны Украины — в среднем 70 тысяч гривен. Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в марте имели: медиабайер (52500 гривен), водитель-международник (45 тысяч гривен), эндодонтист, рихтовщик, риелтор (40 тысяч гривен), бизнес-аналитик (38 тысяч гривен).
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