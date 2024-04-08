Днепр и область в ТОПе регионов Украины с самой высокой средней зарплатой

Днепропетровская область сейчас находится среди лидеров по средней зарплате.

По сравнению с мартом 2022 года в Украине выросло количество вакансий, но работодатели более активны, чем работники. Такие данные приводит портал по поиску работы Work.ua.

По данным аналитиков ресурса, с начала 2024 несколько снизилась активность соискателей работы. Заметный спад был зафиксирован после массированных обстрелов энергетической инфраструктуры в конце марта.

Что касается Днепра и области, то в марте в регионе количество вакансий выросло на 3%, если сравнивать с февралем. Больше всего предложений в категориях «Сфера обслуживания» и «Рабочие специальности, производство».

Среди прочих:

«Сфера обслуживания» — 17 722 вакансий, +10% к февралю;

«Рабочие специальности, производство» — 17 283, +7%;

«Продажа, закупка» — 14 348, +2%;

«Розничная торговля» — 11 909, +6%;

«Логистика, состав, ВЭД» — 9 822, +3%;

«Гостинично-ресторанный бизнес, туризм» — 9 781, +14%;

«Администрация, руководство среднего звена» — 9 348, +6%;

«Транспорт, автобизнес» — 8 143, +6%;

«Медицина, фармацевтика» — 7 352, +6%;

«Бухгалтерия, аудит» — 7 328, +3%.

По состоянию на март 2024 года размер средней зарплаты в Днепропетровской области держится на уровне 19 тысяч гривен. Регион среди лидеров по этому показателю. Больше получают только в Киеве и во Львовской области – 20 тысяч.

Выросли средние зарплаты в следующих областях:

«Страхование» – 25 тысяч гривен, +14% к февралю;

«Недвижимость» – 37500 гривен, +7%;

«Образование, наука» — 17500 гривен, +6%;

«СМИ, издательство, полиграфия» – 20 тысяч гривен, +5%;

«Телекоммуникации и связь» – 21 тысяча гривен, +5%;

«Юриспруденция» – 19600 гривен, +5%.

Самая высокая средняя зарплата на руководящих позициях, в сфере IT, а также Силах обороны Украины — в среднем 70 тысяч гривен. Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в марте имели: медиабайер (52500 гривен), водитель-международник (45 тысяч гривен), эндодонтист, рихтовщик, риелтор (40 тысяч гривен), бизнес-аналитик (38 тысяч гривен).

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