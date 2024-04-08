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Дніпро та область у ТОПі регіонів з найвищою середньою зарплатнею

Сьогодні 10:35
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Дніпропетровська нині знаходиться серед лідерів за середньою зарплатнею.

Новости Днепра про Дніпро та область у ТОПі регіонів з найвищою середньою зарплатнею

У порівнянні з березнем 2022 року в Україні зросла кількість вакансій, але роботодавці більш активні ніж працівники. Такі дані наводить портал з пошуку роботи Work.ua.

За даними аналітиків ресурсу, з початку 2024 року дещо знизилася активність шукачів роботи. Помітний спад зафіксували після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня.

Що ж стосується Дніпра та області, то у березні в регіоні кількість вакансій зросла на 3%, якщо порівнюватися з лютим. Найбільше пропозицій в категоріях “Сфера обслуговування” та “Робочі спеціальності, виробництво”. 

Серед інших:

  • “Сфера обслуговування” — 17 722 вакансій, +10% до лютого; 
  • “Робочі спеціальності, виробництво” — 17 283, +7%;
  • “Продаж, закупівля” — 14 348, +2%;
  • “Роздрібна торгівля” — 11 909, +6%; 
  • “Логістика, склад, ЗЕД” — 9 822, +3%; 
  • “Готельно-ресторанний бізнес, туризм” — 9 781, +14%;
  • “Адміністрація, керівництво середньої ланки” — 9 348, +6%;
  • “Транспорт, автобізнес” — 8 143, +6%; 
  • “Медицина, фармацевтика” — 7 352, +6%; 
  • “Бухгалтерія, аудит” — 7 328, +3%. 

Станом на березень 2024 розмір середньої зарплатні у Дніпропетровській області тримається на рівні 19 тисяч гривень. Регіон серед лідерів за цим показником. Більше отримують лише в Києві та у Львівській області – 20 тисяч.

Зросли середні зарплатні у таких сферах:

  • «Страхування» — 25 тисяч гривень, +14% до лютого;
  • «Нерухомість» — 37500 гривень, +7%; 
  • «Освіта, наука» — 17500 гривень, +6%;
  • «ЗМІ, видавництво, поліграфія» — 20 тисяч гривень, +5%; 
  • «Телекомунікації та зв’язок» — 21 тисяча гривень, +5%;
  • «Юриспруденція» — 19600 гривень, +5%. 

Найвища середня зарплатна на керівних позиціях, у сфері IT,   а також Силах оборони України — в середньому 70 тисяч гривень. Серед цивільних професій найбільші зарплати у березні мали: медіабайер (52500 гривень), водій-міжнародник (45 тисяч гривень), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (40 тисяч гривень), бізнес-аналітик (38 тисяч гривень).

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