Дніпро та область у ТОПі регіонів з найвищою середньою зарплатнею

У порівнянні з березнем 2022 року в Україні зросла кількість вакансій, але роботодавці більш активні ніж працівники. Такі дані наводить портал з пошуку роботи Work.ua.
За даними аналітиків ресурсу, з початку 2024 року дещо знизилася активність шукачів роботи. Помітний спад зафіксували після масованих обстрілів енергетичної інфраструктури наприкінці березня.
Що ж стосується Дніпра та області, то у березні в регіоні кількість вакансій зросла на 3%, якщо порівнюватися з лютим. Найбільше пропозицій в категоріях “Сфера обслуговування” та “Робочі спеціальності, виробництво”.
Серед інших:
Станом на березень 2024 розмір середньої зарплатні у Дніпропетровській області тримається на рівні 19 тисяч гривень. Регіон серед лідерів за цим показником. Більше отримують лише в Києві та у Львівській області – 20 тисяч.
Зросли середні зарплатні у таких сферах:
Найвища середня зарплатна на керівних позиціях, у сфері IT, а також Силах оборони України — в середньому 70 тисяч гривень. Серед цивільних професій найбільші зарплати у березні мали: медіабайер (52500 гривень), водій-міжнародник (45 тисяч гривень), ендодонтист, рихтувальник, рієлтор (40 тисяч гривень), бізнес-аналітик (38 тисяч гривень).
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