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Враг 8 раз обстреливал Никопольский район в течение дня

Сегодня 18:50
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Сьогодні ворог 8 разів обстрілював Нікопольський район.

Новости Днепра про Враг 8 раз обстреливал Никопольский район в течение дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Никопольский район за день пережил 8 вражеских атак. Пять раз агрессор применил дроны-камикадзе, трижды угнали из артиллерии, — говорится в сообщении главы ОВА.

Враг терроризировал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Первомайскую общины.

В результате вражеского террора поврежден частный дом, экскаватор и инфраструктурный объект.

К счастью, люди не пострадали, погибших и травмированных нет.

Сегодня ночью защитники неба уничтожили «стаю» из 11 «шахедов».

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