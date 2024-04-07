Враг 8 раз обстреливал Никопольский район в течение дня

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Никопольский район за день пережил 8 вражеских атак. Пять раз агрессор применил дроны-камикадзе, трижды угнали из артиллерии, — говорится в сообщении главы ОВА.
Враг терроризировал Никополь, Марганецкую, Мировскую и Первомайскую общины.
В результате вражеского террора поврежден частный дом, экскаватор и инфраструктурный объект.
К счастью, люди не пострадали, погибших и травмированных нет.
Сегодня ночью защитники неба уничтожили «стаю» из 11 «шахедов».
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