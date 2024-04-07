В Днепре на улице Максима Действия женщина выпала с 7-го этажа

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».
Женщина выпала из окна 7 этажа.
Тело женщины без признаков жизни обнаружили прохожие у многоэтажного дома №8 на улице Максима Действия.
На место сразу вызвали карету скорой помощи, но врачи констатировали смерть женщины.
На месте работала полиция, детали инцидента не разглашались.
Недавно мы писали о том, что во время ликвидации пожара в Днепре обнаружили тело женщины.
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