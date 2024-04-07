В Днепре на улице Максима Действия женщина выпала с 7-го этажа

Сьогодні у Дніпрі у Новокодацькому районі міста сталася трагедія.

Об этом сообщает Telegram-канал «Днепр Оперативный».

Женщина выпала из окна 7 этажа.

Тело женщины без признаков жизни обнаружили прохожие у многоэтажного дома №8 на улице Максима Действия.

На место сразу вызвали карету скорой помощи, но врачи констатировали смерть женщины.

На месте работала полиция, детали инцидента не разглашались.

Недавно мы писали о том, что во время ликвидации пожара в Днепре обнаружили тело женщины.

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