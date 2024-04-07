На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сеток

Поблизу села Вільне Криворізького району вилучили 1,1 км браконьєрських сіток.

Об этом сообщает Рыбный патруль Днепропетровской области.

Рыбный патруль изъял 13 бесхозяйственных сеток, где было 312 кг рыбы: 1, 5 тысяч сплетен и 36 карасей, — говорится в сообщении.

Изъятая рыба была передана в субъект хозяйствования, с которым заключен договор об ответственном хранении продукции.

Средства от реализации незаконного отлова будут отнесены к госбюджету.

Владельцев орудий для незаконного отлова найти не удалось. Сетки будут храниться в Днепропетровском рыбоохранном патруле.

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