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  • На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сеток

На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сеток

Сегодня 17:24
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Поблизу села Вільне Криворізького району вилучили 1,1 км браконьєрських сіток.

Новости Днепра про На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сеток

Об этом сообщает Рыбный патруль Днепропетровской области.

Рыбный патруль изъял 13 бесхозяйственных сеток, где было 312 кг рыбы: 1, 5 тысяч сплетен и 36 карасей, — говорится в сообщении.

Изъятая рыба была передана в субъект хозяйствования, с которым заключен договор об ответственном хранении продукции.

Средства от реализации незаконного отлова будут отнесены к госбюджету.

Владельцев орудий для незаконного отлова найти не удалось. Сетки будут храниться в Днепропетровском рыбоохранном патруле.

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Новости Днепра про На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сетокУкраїнська Новости Днепра про На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сетокРусский

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