На Днепропетровщине из Карачуновского водохранилища изъяли 1,1 км браконьерских сеток

Об этом сообщает Рыбный патруль Днепропетровской области.
Рыбный патруль изъял 13 бесхозяйственных сеток, где было 312 кг рыбы: 1, 5 тысяч сплетен и 36 карасей, — говорится в сообщении.
Изъятая рыба была передана в субъект хозяйствования, с которым заключен договор об ответственном хранении продукции.
Средства от реализации незаконного отлова будут отнесены к госбюджету.
Владельцев орудий для незаконного отлова найти не удалось. Сетки будут храниться в Днепропетровском рыбоохранном патруле.
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Козенко Антон
Автор:
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