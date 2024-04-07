На Дніпропетровщині з Карачунівського водосховища вилучили 1,1 км браконьєрських сіток

Поблизу села Вільне Криворізького району вилучили 1,1 км браконьєрських сіток.

Про це повідомляє Рибний патруль Дніпропетровської області.

Рибний патруль вилучив 13 безгосподарських сіток, де було 312 кг риби: 1, 5 тисячі пліток та 36 карасів, — йдеться у повідомленні.

Вилучену рибу було передано до суб’єкта господарювання, з яким укладено договір про відповідальне зберігання продукції.

Кошти від реалізації незаконного вилову будуть зараховані до держбюджету.

Власників знарядь для незаконного вилову знайти не вдалось. Сітки будуть зберігатися у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі.

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