Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • На Дніпропетровщині з Карачунівського водосховища вилучили 1,1 км браконьєрських сіток

На Дніпропетровщині з Карачунівського водосховища вилучили 1,1 км браконьєрських сіток

Сьогодні 17:24
просмотров

Поблизу села Вільне Криворізького району вилучили 1,1 км браконьєрських сіток.

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з Карачунівського водосховища вилучили 1,1 км браконьєрських сіток

Про це повідомляє Рибний патруль Дніпропетровської області.

Рибний патруль вилучив 13 безгосподарських сіток, де було 312 кг риби: 1, 5 тисячі пліток та 36 карасів, — йдеться у повідомленні.

Вилучену рибу було передано до суб’єкта господарювання, з яким укладено договір про відповідальне зберігання продукції.

Кошти від реалізації незаконного вилову будуть зараховані до держбюджету.

Власників знарядь для незаконного вилову знайти не вдалось. Сітки будуть зберігатися у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі.

Читайте також:

 

Новости Днепра про На Дніпропетровщині з Карачунівського водосховища вилучили 1,1 км браконьєрських сітокУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собак
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:02
    У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собак

    У Дніпрі невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу…

    Ворожий обстріл Дніпропетровщини минулої доби: поліція зафіксувала наслідки атаки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 14:46
    Ворожий обстріл Дніпропетровщини минулої доби: поліція зафіксувала наслідки атаки

    Поліція зафіксувала наслідки ворожої атаки на Дніпропетровщину.

    У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверху
    Новини Дніпра
    Сьогодні 13:23
    У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверху

    Сьогодні у Дніпрі у Новокодацькому районі міста сталася трагедія.

    Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

    Сьогодні оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

    Наверх