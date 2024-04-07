На Дніпропетровщині з Карачунівського водосховища вилучили 1,1 км браконьєрських сіток

Про це повідомляє Рибний патруль Дніпропетровської області.
Рибний патруль вилучив 13 безгосподарських сіток, де було 312 кг риби: 1, 5 тисячі пліток та 36 карасів, — йдеться у повідомленні.
Вилучену рибу було передано до суб’єкта господарювання, з яким укладено договір про відповідальне зберігання продукції.
Кошти від реалізації незаконного вилову будуть зараховані до держбюджету.
Власників знарядь для незаконного вилову знайти не вдалось. Сітки будуть зберігатися у Дніпропетровському рибоохоронному патрулі.
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Козенко Антон
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