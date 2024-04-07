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  • У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собак

У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собак

Сьогодні 16:02
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У Дніпрі невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собак.

Новости Днепра про У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собак

Про це повідомила дніпрянка Олена Кулик у соцмережі Facebook.

Інцидент трапився у сквері Металургів, біля проспекту Івана Мазепи.

Під час нещодавньої реконструкції тут зробили спеціальне місце для вигулу чотирилапих.

Вочевидь комусь це не сподобалось і він вирішив зіпсувати місце для вигулу.

Небайдужі місцеві мешканці тривалий час збирали скло, щоб прибрати місце для прогулянок.

Уламки скла однакового розміру, власники собак витратили близько години на прибирання. Маленькі частини скла особливо небезпечні для декоративних собак, які можуть серйозно травмуватися та підхопити інфекцію.

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Новости Днепра про У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собакУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі біля проспекту Івана Мазепи невідомі розсипали бите скло на майданчику для вигулу собакРусский

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