У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверху

Сьогодні у Дніпрі у Новокодацькому районі міста сталася трагедія.

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Жінка випала з вікна 7-го поверху.

Тіло жінки без ознак життя виявили перехожі біля багатоповерхового будинку №8 на вулиці Максима Дія.

На місце одразу викликали карету швидкої допомоги, але лікарі лише констатували смерть жінки.

На місці працювала поліція, деталі інциденту не розголошувались.

Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.

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