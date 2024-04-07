Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверху

Сьогодні 13:23
просмотров

Сьогодні у Дніпрі у Новокодацькому районі міста сталася трагедія.

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверху

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.

Жінка випала з вікна 7-го поверху.

Тіло жінки без ознак життя виявили перехожі біля багатоповерхового будинку №8 на вулиці Максима Дія.

На місце одразу викликали карету швидкої допомоги, але лікарі лише констатували смерть жінки.

На місці працювала поліція, деталі інциденту не розголошувались.

Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверхуУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверхуРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 12:06
    Оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною

    Сьогодні оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.

    Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував Дніпропетровщину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 10:29
    Вибухотехніки знешкодили безпілотник, яким ворог атакував Дніпропетровщину

    Спеціалісти вибухотехнічної служби знешкодили  бойову частину БпЛА "Герань".

    Оборонці неба вночі знищили “зграю” з 11 ворожих шахедів над Дніпропетровщиною
    Новини Дніпра
    Сьогодні 07:59
    Оборонці неба вночі знищили “зграю” з 11 ворожих шахедів над Дніпропетровщиною

    Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.

    Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе
    Новини Дніпра
    Вчора 19:01
    Ворог 7 разів протягом дня бив по Нікопольщині дронами-камікадзе

    Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.

    Наверх