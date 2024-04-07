У Дніпрі на вулиці Максима Дія жінка випала з 7-го поверху

Про це повідомляє Telegram-канал “Дніпро Оперативний”.
Жінка випала з вікна 7-го поверху.
Тіло жінки без ознак життя виявили перехожі біля багатоповерхового будинку №8 на вулиці Максима Дія.
На місце одразу викликали карету швидкої допомоги, але лікарі лише констатували смерть жінки.
На місці працювала поліція, деталі інциденту не розголошувались.
Нещодавно ми писали про те, що у Дніпрі під час ліквідації пожежі виявили тіло жінки.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні оборонці неба приземлили ворожий безпілотник у небі над Дніпропетровщиною.
Спеціалісти вибухотехнічної служби знешкодили бойову частину БпЛА "Герань".
Сьогодні вночі оборонці неба знищили велику "зграю" шахедів над Дніпропетровщиною.
Сьогодні ворог знову обстрілював Нікопольщину.