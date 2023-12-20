Обіцяють зростання: Кабмін озвучив прогнози щодо зарплатні українців

В уряді обіцяють зростання зарплат українців у наступні три роки.
У 2024 році відбудеться підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.
Про це розповіли у Кабміні.
За прогнозом уряду: середньомісячна зарплата становитиме:
Наразі в Україні мінімальна зарплата становить 6 700 гривень. Наступного року підвищити мінімалку планують у дві хвилі:
Кабінет міністрів поргнозує сповільнення інфляції. За даними уряду, індекс споживчих цін може становити 9,7% у 2024 році, 8,1% у 2025 році та 6,9% у 2026 році.
Рівень безробіття населення у віці 15-70 років прогнозують на рівні 19,7% робочої сили у 2024 році, 17,7% у 2025 році та 15% у 2026 році.
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