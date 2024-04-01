Какие изменения ждут жителей Днепра с 1 апреля: звонки из налоговой и повышение минималки

С сегодняшнего дня жителей Днепра ждет ряд изменений. Минимальная зарплата вырастет, вместе с ней станут больше налоги, штрафы, военных обещают демобилизовать, а части пенсионеров пересчитают пенсию.

Журналисты dnepr.info собрали все изменения, которые стартуют в Украине уже с сегодняшнего дня.

Рост зарплаты и налогов

С апреля повышается минимальная зарплата. Если еще в марте она составляла 7,1 тыс грн, то уже в апреле работодатели должны платить на 900 грн больше – минимум 8 тыс грн. Вместе с ней повышается налог на дорожи физических лиц – теперь он будет составлять 1440 грн, военный сбор – минимум 120 грн и единый социальный взнос – с 1 апреля он составит 1760 грн.

Вырастет и стоимость страхового стажа, который можно официально докупить в Украине. Теперь за месяц придется отдать 1760 грн.

Также вместе с минимальной зарплатой вырастут штрафы для тех работодателей, которые любят работать с нарушениями, задерживать зарплату, выплачивать ее не в полном объеме или не оформлять сотрудника. Для них штрафы вырастут от 16 до 128 тыс грн, в зависимости от серьезности нарушения.

Повышение пенсии

С начала месяца вырастет минимальная пенсионная выплата для тех, кому уже исполнилось 65 лет и при этом люди имеют 30 и 35 лет трудового стажа. Теперь она не может быть менее 3,2 тыс грн. Это на 520 грн больше, чем было в марте 2024 года.

Для тех пенсионеров, кто уже вышел на заслуженный отдых, но продолжает работать с апреля будет проходить перерасчет пенсий. Процедура проводится автоматически, для этого пенсионерам не нужно идти в пенсионный фонд, писать какие-либо заявление и т.п. Главное, чтобы к апрелю у них было 2 года дополнительного стажа. Ведь перерасчет для тех, кто работает происходит раз в 2 года. Размер выплат будет индивидуальным.

Выплаты переселенцам

С апреля месяца часть ВПЛ продолжит получать материальную помощь. Платить будут тем, кто не может работать потому что ухаживает за детьми, тяжелобольными или лицами с инвалидностью или получают низкую зарплату. Продолжат выплачивать помощь пенсионерам, размер пенсии которых не превышает 9,444 тыс грн, лицам с инвалидностью I и II групп, детям сиротам и детям, лишенным родительской опеки, а также родителям-воспитателям и приемным родителям.

Также с апреля месяца материальную помощь будут получать те ВПЛ, которые имеют тяжелое заболевание, но не являются инвалидами, те, кто ухаживает за ребенком до 3-х лет, семьи, где есть студенты на дневной форме обучения, лица, предоставляющие социальные услуги на непрофессиональной основе. Те, у кого есть III группа инвалидности и те, кому исполнилось 55 лет, но при этом они стоят на учете в Центре занятости.

Компенсация работодателям

Для тех работодателей, которые возьмут на работу ВПЛ вырастет компенсация за их трудоустройство. Теперь на одного работника они будут получать дополнительные 8 тыс грн от государства. Но если переселенца на эту вакансию направит Центр занятости, то размер выплаты увеличится до 16 тыс грн. Столько же могут получить и те, кто возьмет на работу людей с инвалидностью, участников боевых действий и тех, кому до выхода на пенсию осталось не более 5 лет. Компенсацию будут платить на протяжении полугода.

Демобизилация

В апреле начнется демобилизация солдат-срочников, которые были призваны в армию до 24 февраля 2022 года.

Реестр убытков

С завтрашнего дня будет открыт процесс подачи заявлений в Реестр убытков о возмещении средств, потерь и ущерба из-за агрессии россии. В первую очередь будут регистрировать разрушения жилого и недвижимого имущества. Подать заявление можно будет через «Дію».

Регистрация на НМТ

Все абитуриенты должны успеть зарегистрироваться для участия в национальном мультипредметном тестировании до 11 апреля. Сделать это можно онлайн на сайте УЦОКО.

До 15 апреля в персональном кабинете можно изменить выбор предмета для сдачи теста, населенного пункта.

Сокращения в государственных органах

С начала месяца в различных государственных органах будет сокращено 19,3 тыс вакантных штатных должностей. Делается это в связи с ликвидацией ряда министерств, для экономии бюджетных средств.

Звонки с налоговой

В апреле стартует пилотный проект по информированию налогоплательщиков о наличии задолженности. По телефону будут называть сумму долго и территориальное отделение налоговой, где числится долг. Так что должникам уже можно готовится к звонкам из налоговой.

Запрет на рыбалку

С начала месяца у рыб начался нерест, соответственно в Украине начал действовать запрет на отлов рыбы в водоемах и на реках. Также запрещена подводная охота. Также на водоемах запрещено передвижение всех транспортных и моторных судов за исключением установленных судовых ходов. Запрет будет действовать до средины мая-июня, в зависимости от типа и местонахождения водоема.

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