На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО)

По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.

Вчера, 19 декабря, в селе Малая Петриковка Днепровского района произошла ужасная авария – там Hyundai Accent сбил 9-летнюю девочку. К сожалению, она умерла в «скорой».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка вышла из машины, которая стояла на обочине. Она перебегала дорогу рядом с переходом, в этот момент ее и сбил автомобиль.

По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

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