Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО)

На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в «скорой» (ВИДЕО)

Сегодня 11:22
просмотров

По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.

Новости Днепра про На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в

Вчера, 19 декабря, в селе Малая Петриковка Днепровского района произошла ужасная авария – там Hyundai Accent сбил 9-летнюю девочку. К сожалению, она умерла в «скорой».

Об этом сообщают местные Telegram-каналы.

Момент ДТП сняла камера видеонаблюдения. На кадрах видно, что девочка вышла из машины, которая стояла на обочине. Она перебегала дорогу рядом с переходом, в этот момент ее и сбил автомобиль.

По предварительным данным, водитель Hyundai был трезв.

Все обстоятельства аварии будут устанавливать правоохранители.

Читайте также:

Новости Днепра про На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в Українська Новости Днепра про На Днепропетровщине Hyundai сбил 9-летнюю девочку, она умерла в Русский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно
Новости Днепра
Сегодня 07:55
Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно

Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию
Новости Днепра
Вчера 18:12
В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал…

Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло
Новости Днепра
Вчера 15:40
Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Спасибо нашим защитникам!

В Кривом Роге спасли парня, который хотел покончить с собой (ВИДЕО)
Новости Днепра
Вчера 12:39
В Кривом Роге спасли парня, который хотел покончить с собой (ВИДЕО)

На помощь парню вызвали полицейских и спасателей.

Последние новости

Абоненты «Киевстар» снова жалуются на проблемы со связью: что говорят в компании
Абоненты «Киевстар» снова жалуются на проблемы со связью: что говорят в компании

Специалисты компании уже работают над восстановлением сервисов.

Сегодня 09:04
11
просмотров
Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно
Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно

Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.

Сегодня 07:55
8
просмотров
Погода на 20 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность
Погода на 20 декабря: в Днепре ожидается переменная облачность

Днепрян ждет хорошая погода!

Сегодня 06:15
5
просмотров
В Днепр переехал котенок, который родился внутри военной САУ на фронте
В Днепр переехал котенок, который родился внутри военной САУ на фронте

В Днепре теперь живет котенок, родившийся внутри артиллерийской установки.

Вчера 22:02
4
просмотров
НБУ прогнозирует повышение цен на продукты в январе: какие товары ударят по кошельку жителей Днепра
НБУ прогнозирует повышение цен на продукты в январе: какие товары ударят по кошельку жителей Днепра

Продукты подорожают уже в январе.

Вчера 21:27
7
просмотров
«А огород же как?»: жительница Днепра, отметившая 100-летний юбилей, раскрыла секрет долголетия
«А огород же как?»: жительница Днепра, отметившая 100-летний юбилей, раскрыла секрет долголетия

В Днепре увеличилось количество долгожителей.

Вчера 20:24
7
просмотров
Зеленский категорически заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин
Зеленский категорически заявил, что не подпишет закон о мобилизации женщин

Зеленский сообщил, готов ли подписать закон о мобилизации женщин.

Вчера 19:41
5
просмотров
Нас не приглашают в НАТО, — Зеленский
Нас не приглашают в НАТО, — Зеленский

Президент Украины пояснил, что ожидает более четких обещаний по поводу участия Украины в НАТО.

Вчера 19:15
8
просмотров
Генштаб хочет мобилизовать 450—500 тысяч человек: Зеленский сказал, сколько это будет стоить
Генштаб хочет мобилизовать 450—500 тысяч человек: Зеленский сказал, сколько это будет стоить

Президент Украины сообщил, что военные хотят мобилизовать еще не менее 400 тысяч человек.

Вчера 18:28
8
просмотров
В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию
В Кривом Роге мужчина угнал авто и попал на нем в аварию

В понедельник, 18 декабря, в Кривом Роге 29-летний мужчина угнал авто, а затем попал на нем в ДТП.

Вчера 18:12
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх