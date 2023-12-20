Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно

Ночью они направили на область «Шахед» — его уничтожили наши защитники. ПВО работала в Криворожском районе.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
Около полуночи в Криворожском районе уничтожили БПЛА. Защитники из ПВК «Схід» приземлили вражеский «шахед», — написал он.
После этого во всех городах и селах региона было спокойно.
Тихого дня! – добавил Лысак.
Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!
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