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Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно

Сегодня 07:55
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Оккупанты снова терроризировали Днепропетровщину.
Новости Днепра про Ночью в Днепропетровской области работала ПВО: что известно

Фото условное.

Ночью они направили на область «Шахед» — его уничтожили наши защитники. ПВО работала в Криворожском районе.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

Около полуночи в Криворожском районе уничтожили БПЛА. Защитники из ПВК «Схід» приземлили вражеский «шахед», — написал он.

После этого во всех городах и селах региона было спокойно.

Тихого дня! – добавил Лысак.

Пожалуйста, берегите себя и не игнорируйте тревоги!

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