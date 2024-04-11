Иконы и Rolex: что задекларировали депутаты ВР от Днепропетровщины

В этом году народные депутаты снова подают декларацию о доходах. В Верховной Раде нашу область представляет около двух десятков депутатов. Все они подали свои декларации.

Журналисты dnepr.info изучили декларации нардепов от Днепра и Днепропетровской области.

Всего в Раде от Днепропетровщины откомандировано 17 депутатов. Мы решили посмотреть декларации их всех. Для удобства мы будем разглашать информацию о том, что есть в декларациях у депутатов частями. Сегодня представляем третью, заключительную часть. Первую можно прочесть здесь. А вторую – вот здесь.

Владелец земли и виновник ДТП

Депутат Александр Трухин имеет в собственности около 10 земельных участков, которые он приобрел в 2015 году. Он и его супруга в мае 2022 года получили право на квартиру в Австрии. В 2023 году депутат Трухин купил еще один участок в Полтавской области за 90,9 тыс грн. Размер земельного участка 39 тыс кв м.

За прошлый год он задекларировал 181 тыс грн зарплаты, полученной по основному месту работы. В Киеве он и его жена арендуют квартиру для проживания. Также депутат получил подарок наследство в размере 90,9 тыс грн. Наличными депутат держит 2 млн грн, на депозите у него размещено 4 тыс грн и 5,4 тыс грн.

Также депутат задекларировал покупку несколько квадрокоптеров, дронов и авто в 2023 году, которые были приобретены для нужд Сил безопасности и обороны Украины и сделаны им благотворительные взносы – несколько в размере 399 тыс грн. на приобретение авто для Сил безопасности и обороны Украины. До избрания в ВР был депутатом Полтавского областного совета.

Избирался в избирательном округе №40. Сложил мандат так как стал виновником ДТП и пытался дать взятку полицейскому.

Наличные деньги жены

Депутат Владислав Бородин за 2023 год заработал по основному месту работы 644,6 тыс грн.

Жена депутата в 2021 году приобрела дом в Днепровском районе. Стоимость объекта составила 2,1 млн. грн. Тогда же она купила и земельный участок за 120 тыс. грн. также в Днепровском районе. В собственности жены также находится легковой автомобиль Lexus RX 350 2018 выпуска, который она приобрела за 563 тыс грн в 2021 году.

Депутат имеет право пользования на 2 авто жены – это Lexus LX 570, который она приобрела в 2021 году за 1,7 млн грн и Toyota Land Cruiser 300 2022 года, который был куплен в середине 2023 года за 2,5 млн грн. Также супруга депутата занимается предпринимательской деятельностью и за прошлый год она получила в качестве дохода от этого занятия 1,5 млн грн.

Кроме этого, супруга депутата получила 2 млн грн дохода от отчуждения движимого имущества. В ее собственности есть 34 тыс дол и 10 тыс евро наличных и еще 450 тыс грн. Совместная собственность супругов – это 150 тыс грн наличных. Банковских счетов у Бородина несколько, на одном держит 251 тыс грн, на другом – 100 тыс грн. Был избран в ВР в избирательном округе №38 – Новомосковск, Магдалиновский, Юрьевский и Новомосковский район.

До выборов являлся учредителем ОО «Всеукраинская организация «Достоинство и Воля», учредителем ООО «Украинско-польское предприятие с иностранными инвестициями».

В 2015 году был избран депутатом Днепропетровского областного совета, во время каденции возглавлял постоянную комиссию по обеспечению правоохранительной деятельности.

Муж предпринимательницы

Депутат Сергей Северин вместе с супругой владеют нежилым помещением на более 200 кв м, оно было приобретено в 2021 году за 658 тыс грн. В том же году они приобрели квартиру в Днепре на 29,4 кв м стоимостью 362 тыс грн.

В собственности жены есть также авто Subaru Forester 2020 года выпуска. Машина была приобретена в августе 2022 года за 557 тыс грн.

Также женщина получила 407 тыс. грн. доходов от предпринимательской деятельности, а сам депутат за год получил 639 тыс грн. зарплаты по основному месту работы. В наличных жена Северина держит 10 тыс дол и 620 тыс грн. Сам он на депозите держит разные суммы от 144 грн до 3,2 тыс грн и 141 тыс грн.

До того, как стать депутатом ВР был заместителем председателя – начальником управления экономики, бюджета и финансов исполнительного аппарата Днепропетровского облсовета.

Акции и квартиры

Депутат Денис Герман по основному месту работы получил 590 тыс грн зарплаты за 2023 год. Его жена задекларировала 15,8 тыс грн заработной платы по основному месту работы и еще 672,9 тыс грн она получила работая по совместительству. Она занимается предпринимательской деятельностью и владеет ООО «Герман Консалтинг». Ее задекларированный доход от бизнеса составляет 595 тыс грн. Также за 2023 год жена депутата получила 150 тыс грн доходов от отчуждения движимого имущества. Наличными женщина держат 8 млн грн, 123 тыс долл и 51 тыс евро и 32 тыс грн. На банковских счетах жены Германа есть средства в украинской, польской валютах и евро – 237 грн, а еще 7 и 11 тыс грн, 2,3 тыс злотых и 40 евро соответственно.

Семья депутата владеет несколькими квартирами. Часть была приобретена его женой еще до того, как муж стал народным избранником, а несколько она купила уже в 2022-2023 годах.

В частности, это квартира в Киеве, которая была приобретена за 3,5 млн грн в начале февраля 2022 года, паркоместо за 700 тыс грн, которое было приобретено в конце 2022 года. Тогда же супруга Германа Оксана купила еще одну квартиру в Польше. Жилье небольшое – 49 кв м, а его стоимость составляет 6,6 млн грн.

В середине прошлого года Оксана Герман купила в Обхуховском районе Киевской области земельный участок за 808 тыс грн. Депутат является владельцем автомобиля Volvo 2018 года выпуска, приобретенного в августе 2019 года за 1,6 млн грн.

Его жена ездит на автомобиле 2019 года выпуска – это Lexus NH300H, стоимость которого составляет 1,4 млн грн. Также Оксана Герман владеет ценными бумагами – акциями корпораций Apple, Microsoft, Visa, Alphabet, Amazon, The Coca-Cola Company на разные суммы – от ,17 до 82,5 тыс грн.

В ВР был избран в одномандатном избирательном округе №35 – это Никополь, Покров, Никопольский район.

Иконы и картины

Депутат Дмитрий Шпенов за 2023 год заработал в Верховной Раде 587,5 тыс грн, а также получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав – это 542 тыс грн. Кроме этого, депутат дал ссуду в размере 35 тыс долл, а наличными держит 8 тыс евро. Еще около 50 тыс грн он разместил на депозитах в банке. Имеет и валютный счет на котором находится около 2 тыс дол.

В собственности у депутата есть земельный участок в Черниговской области. Он приобрел его в 2021 году за 792 тыс грн – площадь участка 1,5 тыс кв м. В той же области депутат имеет жилой дом площадью 187,9 кв м. Жилье было приобретено в 2021 году. Его стоимость 79 тыс грн.

В собственности депутата есть коллекция книг – примерно 1000 экземпляров, но ее денежная стоимость неизвестна, а также коллекция картин из 10 штук, стоимость также не объявлена. Есть у депутата и 3 иконы Стоимость не известна, поскольку право на иконы, как на книги и картины, было приобретено до представления первой декларации поданной в соответствии с Законом «О предотвращении коррупции». Так же им были приобретены часы марок Rolex, Breguet, IWC Schaffhausen, Dubey & Schaldenbrand.

До выборов работал юристом, был депутатом Криворожского горсовета, народным депутатом 8 декабря 2023 года сдал депутатские полномочия. В 2011 году стал Почетным гражданином Криворожского района.

Дорогой автомобиль и рубли

Депутат Роман Каптелов в 2021 году приобрел жилой дом в Днепропетровской области. Размер дома 92 кв м, стоимость 699 тыс грн. Тогда же им был приобретен земельный участок на Днепропетровщине за 26 тыс грн. Размер участка – 319 кв м. В собственности у него есть автомобиль Land Rover Discovery 2021 года выпуска, приобретенный был в том же году за 2,1 млн грн.

По месту работы депутат получил 612 тыс. грн зарплаты. В наличных держит 270 тыс грн, и суммарно почти 90 тыс долл, в банке – почти 40 тыс грн.

Задекларировал депутат даже 5 тыс. российских рублей, которые он имеет на банковском счету.

Избирался в одномандатном избирательном округе №36 – это Павлоград, Першотравенск, Терновка и Павлоградский район. До выборов являлся предпринимателем.

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