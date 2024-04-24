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Как жителю Днепра самостоятельно посчитать размер пенсии в 2024 году: инструкция

Сегодня 17:26
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Чтобы узнать свой будущий размер пенсии не обязательно обращаться в Пенсионный фонд. Посчитать сумму можно самостоятельно. Она зависит от страхового стажа конкретного человека, уровня его зарплаты и от суммы средней зарплаты в стране. Считают пенсию по специальной формуле.

Новости Днепра про Как жителю Днепра самостоятельно посчитать размер пенсии в 2024 году: инструкция

Журналисты dnepr.info узнали, как правильно посчитать пенсию по формуле от ПФУ.

Что за формула

В качестве основных «компонентов» в формуле расчета пенсии берется соотношение средней зарплаты умноженное на коэффициент зарплаты и коэффициент страхового стажа.

Коэффициент зарплаты

Коэффициент зарплаты можно определить таким образом. Для начала, желающему посчитать пенсию, нужно узнать свою среднюю зарплату за последние три года перед выходом на пенсию и узнать, какая она была по стране за год выхода на пенсию.

Например, если человек собирается выйти на пенсию в 2024 году, то ему нужно посчитать свою зарплату с 2021 по 2023 годы и вычислить среднюю зарплату по стране. В это время по Украине она составляла 13,5 тыс грн. Потом необходимо среднюю сумму зарплаты разделить на среднюю зарплату по стране. Это и будет индивидуальный коэффициент зарплаты.

Коэффициент страхового стажа

Коэффициент страхового стажа равен всем годам стажа умноженным на 0,01. Если человек проработал 35 лет, то его коэффициент будет составлять 0,35. Если необходимых лет больше, например, 40, при необходимых 35, то коэффициент рассчитывается так: 40 необходимо поделить на 35. При этом получаем цифру 1,14. Как отмечают в ПФУ, это значит, что пенсия будет на 14% выше от минимально установленного уровня.

Сумма пенсии

После того, как узнали необходимые коэффициенты, необходимо среднюю зарплату по стране умножить на коэффициент зарплаты и страхового стажа. Это и будет пенсионная выплата.

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