Абоненты «Киевстар» снова жалуются на проблемы со связью: что говорят в компании

Специалисты компании уже работают над восстановлением сервисов.

Абоненты «Киевстар» снова жалуются на перебои в работе оператора: у кого-то нет связи, у кого-то не работает приложение, у кого-то нет доступа к интернету.

Позже в компании ответили на эти жалобы. Там отметили, что знают, что сейчас возникают сложности со связью, и добавили, что специалисты работают над восстановлением сервисов.

Уважаемые абоненты, мы знаем, что сейчас возникают трудности с голосовой связью и работой мобильного приложения в ряде городов на западе и юге Украины. Специалисты компании работают над восстановлением сервисов. Делаем все возможное, чтобы устранить технические проблемы как можно скорее. Извините за неудобства, – отметили в «Киевстар».

Напомним, 12 декабря «Киевстар» стал мишенью мощной кибератаки. Специалисты компании до сих пор работают над стабилизацией сети, поэтому могут возникать кратковременные трудности в работе услуг.

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