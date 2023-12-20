В лесах возле Днепра бродят японские олени: в заповеднике показали архивные видео

Заповедник Днепровско-Орильский, расположенный вблизи Днепра, дом для многих редких представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу.
Только млекопитающих здесь есть 44 вида. Среди них и такое благородное животное, как японский олень.
Олень японский Cervus nippon (Temminck, 1838) — млекопитающее семьи Оленевых, представитель лесного экологического комплекса. Олень японский ввезен в Днепропетровскую область в 1961 году. Территория заповедника — одно из мест интродукции этого вида, — говорится в сообщении.
Архивное видео с территории заповедника опубликовала Екатерина Колесникова.
Напомним, ранее мы показывали грациозного зверя, водящегося в заповеднике. Также рассказывали о том, что на Днепропетровщине могут появиться новые природоохранные зоны, а в Днепровско-Орильский заповедник планируют добавить еще 5 участков, где водится важная для экосистемы флора и фауна.
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