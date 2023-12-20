Жительница Днепропетровщины из-за своей доверчивости за несколько минут потеряла 10 тысяч гривен

Жителька Кривого Рогу за декілька хвилин втратила 10 тисяч гривень.

Печально известные «офисы» не спят и вернулись к грабежу украинцев. На днях стало известно об очередном случае телефонного мошенничества. Доверчивая жительница Кривого Рога отдала аферистам 10 тысяч гривен со своей карты.

43-летней женщине позвонил неизвестный номер. Мужчина по ту сторону трубки заверил, что он работник службы безопасности банка. Собеседник хотел предупредить клиентку о том, что кто-то пытается потратить средства с ее карточки в онлайн-магазине.

Для того чтобы защитить свои сбережения, женщина должна была перевести средства на другой счет. Клиент поверила незнакомцу и выполнила все его указания. В результате с ее банковского счета снялось около 10 тысяч гривен.

Когда женщина поняла, что это были мошенники – деньги уже исчезли с ее счета. Пострадавшая обратилась в полицию и пожаловалась на аферистов. Впоследствии правоохранителям удалось обнаружить злоумышленника.

Им оказался 29-летний местный житель. По словам подозреваемого, неизвестный мужчина, устанавливаемый следствием, за вознаграждение предложил ему предоставить банковские реквизиты своей карты для зачисления средств, полученных мошенническим путем.

Расследование продолжается. Полицейские ищут организатора и всех причастных к схеме.

Полиция в который раз напоминает:

– не доверяйте звонкам от незнакомых;

– не разглашайте данные банковской карты и коды из смс-сообщений;

– не перечисляйте денежные средства на неизвестные счета;

– не позволяйте ввести себя в заблуждение во время разговора с якобы «сотрудником банка»;

– если у вас возникли какие-либо сомнения сразу кладите трубку;

– позвоните на горячую линию банка, клиентом которого вы являетесь, или обратитесь в ближайшее отделение.

Если вы стали жертвой мошенников, не откладывайте и обращайтесь в полицию на спецлинию «102».

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