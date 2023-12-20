Мешканка Дніпропетровщини через довірливість за кілька хвилин втратила 10 тисяч гривень

Жителька Кривого Рогу за декілька хвилин втратила 10 тисяч гривень.

Сумнозвісні “офіси” не сплять та повернулися до грабування українців. Днями стало відомо про черговий випадок телефонного шахрайства. Довірлива мешканка Кривого Рогу віддала аферистам 10 тисяч гривень зі своєї картки.

43-річній жінці зателефонував невідомий номер. Чоловік по той бік слухавки запевнив, що він працівник служби безпеки банку. Співрозмовник хотів попередити клієнтку про те, що хтось нібито намагається витратити кошти з її картки в онлайн-магазині.

Для того, що захистити свої заощадження, жінка мала переказати кошти на інший рахунок. Клієнтка повірила незнайомцю та виконала всі його вказівки. У результаті з її банківського рахунку знялося майже 10 тисяч гривень.

Коли жінка зрозуміла, що це були шахраї – гроші вже зникли з її рахунку. Постраждала звернулася до поліції та поскаржилася на аферистів. Згодом правоохоронцям вдалося знайти зловмисника.

Ним виявився 29-річний місцевий житель. За словами підозрюваного, невідомий чоловік, який наразі встановлюється слідством, за винагороду запропонував йому надати банківські реквізити своєї картки для зарахування коштів, отриманих шахрайським шляхом.

Розслідування ще триває. Поліціянти шукають організатора та усіх причетних до схеми.

Поліція вкотре нагадує:

– не довіряйте дзвінкам від незнайомих;

– не розголошуйте даних банківської картки та коди з смс-повідомлень;

– не перераховуйте кошти на невідомі рахунки;

– не дозволяйте ввести себе в оману під час розмови з нібито «співробітником банку»;

– якщо у вас виникли якісь сумніви одразу кладіть слухавку;

– зателефонуйте на гарячу лінію банку, клієнтом якого ви є, або зверніться до найближчого відділення.

Якщо ви стали жертвою шахраїв, не зволікайте та звертайтеся до поліції на спецлінію «102».

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