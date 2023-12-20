У “Київстар” усунули труднощі зі зв’язком, які виникали зранку, та повідомили кілька хороших новин

12 грудня "Київстар" став мішенню потужної кібератаки. Через це стався технічний збій та послуги оператора були недоступні абонентам.

З часом компанія відновила майже всі послуги, але сьогодні зранку знову виникли проблеми зі зв’язком: українці повідомляли, що не працює інтернет та мобільний додаток, немає можливості подзвонити.

У “Київстар” прокоментували це та повідомили, що спеціалісти вже працюють над вирішенням проблем.

Пізніше у компанії розповіли, що всі труднощі зі зв’язком, які виникали зранку, усунули. Та додали, що є кілька хороших новин для абонентів. Зокрема, про те, що LTE в Україні та у роумінгу вже працює без обмеження швидкості.

Труднощі зі зв’язком, які виникали зранку, — усунено. Наразі сервіси працюють у звичному режимі. А ще із хороших новин: LTE в Україні та у роумінгу працює без обмеження швидкості; ми завершуємо стабілізацію після масштабної хакерської атаки; у найближчий час повідомимо про нарахування бонусів та компенсацій, – йдеться у повідомленні.

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