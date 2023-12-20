Ботсад у Кривому Розі закрили для відвідувачів, щоб ніхто не покрав ялинки

Криворіжців не пускатимуть до ботсаду, бо бояться, що хтось може понівечити ялинки.

З 21 грудня не пускатимуть відвідувачів до Криворізького ботанічного саду. Як пояснила адміністрація установи, у ці дні на території зеленої зони посилять охорону. Працівники натякнули, що бояться вандалів, які можуть або понівечити сосни, або спробувати забрати собі додому хвойні насадження.

Територію саду закрили для відвідування до 1 січня.

На території Ботанічного саду ведеться посилена охорона хвойних насаджень. З 21 грудня по 1 січня територія саду закрита для відвідування. Будьте свідомими – не знищуйте красу! – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у ботсаду в Дніпрі у грудні буде лише одна робоча субота – 23 грудня. У цей день відвідувачі зможуть прикрасити новорічну ялинку.

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