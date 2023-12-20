У Дніпрі назвали вулицю на честь загиблого поліцейського: його група потрапила у мінну пастку

У Дніпрі назвали вулицю на честь загиблого поліцейського Михайла Куратченка.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Полковник поліції загинув у грудні 2022 року під час виконання службових обов’язків. Його група потрапила у мінну пастку. Це завдання стало останнім для шести поліцейських, серед яких був і Михайло Куратченко.

Для увіковічення пам’яті загиблого поліцейського рішенням Дніпровської міської ради від 22 листопада 2023 року вулицю Недєліна, що у Соборному районі міста, було перейменовано на вулицю Михайла Куратченка. Крім того, у рідній школі в пам’ять про загиблого відкрили меморіальну дошку та куточок пам’яті.

У Дніпрі Михайло Куратченко прожив майже все своє життя – тут він розпочав свою службу в органах внутрішніх справ, познайомився з дружиною, тут народилися дві його донечки. За 20 років служби в поліції Дніпропетровщини Михайло займав різні посади у слідчих підрозділах. 2016 року його призначили заступником начальника – начальником слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області, а 2020 року він очолив поліцію Черкаської області.

З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Михайло Куратченко працював безперестанку, відчуваючи особисту відповідальність за безпеку і порядок на підпорядкованій йому території. У листопаді 2022 року особисто очолив зведений загін поліції Черкащини, який направився на деокуповану Херсонщину. Тут правоохоронці проводили стабілізаційні заходи: документували злочини російських військовослужбовців, виявляли місця захоронення, утримання та катування людей, викривали колаборантів, вилучали зброю і боєприпаси, розміновували населені пункти і позиції ворога. Він разом з особовим складом виїжджав на всі бойові завдання, своєю спиною прикриваючи їхні життя. 7 грудня 2022 року, під час виконання бойового завдання, черкаські поліцейські на чолі зі своїм керівником підірвалися на каскаді мін, залишеними російськими окупантами. Вони любили свою країну, свої родини і заплатили своїм життям за мирне небо над Україною, понад усе прагнучи вигнати ворога з української землі, – йдеться у повідомленні.

Вічна слава Героям!

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