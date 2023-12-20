Мер Дніпра пояснив, чому депутати не підтримали петицію про “гроші на ЗСУ”

Депутати міськради не підтримали петицію "про гроші на ЗСУ".

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Борис Філатов.

Мер Дніпра стверджує, що після ретельного аналізу підписів з’ясувалося, що петиція може бути елементом російського ІПСО, яке має на меті дестабілізувати ситуацію у прифронтовому місті.

“Петицію”, авторка якої вже чотири роки проживає у США та не може зʼявитися на сесії, підписали десятки ботів. Ще близько 250 голосів взагалі належать росіянам (!), – зауважив Філатов.

Філатов каже, що діяльність підписантів ймовірно координується через телеграм-канали, де тиражують заклики типу “хай в цю мерію вже скерують ракету”.

Наразі всі докази протиправної діяльності зібрані та передані до СБУ. Також депутати міськради проголосували за звернення до Василя Малюка – з проханням розібратися та, в рамках чинного законодавства, вжити заходів, – написав мер.

Зауважимо, що петицію з закликом збільшити видатки на ЗСУ створили цієї осені. Паралельно з цим біля мерії щосуботи збиралися мітингувальники, які вимагали від депутатів переглянути бюджет та скерувати більше грошей на оборону. Згодом набралася потрібна кількість голосів, тож у міськраді мали розглянути це звернення.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі ухвалили рішення про перейменування Катеринославського бульвару, а ще одну вулицю назвали на честь загиблого поліцейського.

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