Електропоїзди Dnipro City Express планують пустити із Дніпра ще в кілька міст області: куди саме

З Дніпра можуть запустити ще кілька електропотягів.

21 грудня з Дніпра відправився новий електропотяг, який запустили в рамках Dnipro City Express. Вагони вже доїхали до Кам’янського та скоро вирушать назад.

Перед відправкою електропотяга очільник ОВА Сергій Лисак натякнув, що скоро можуть запустити ще кілька маршрутів, які з’єднають Дніпро з Синельниківським районом. Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

Нові вагони модернізовані, мають теплі та зручні сидіння, місця для підзарядки та повністю готові для використання людьми з інвалідністю – є таблички зі шрифтом Брайля та підйомники. Вартість проїзду 12 та 14 гривень. Час у дорозі – 40 хвилин.

Цим маршрутом щоденно користується 4 тисячі людей. У планах сполучити такими потягами також лівий та правий береги області. Коли це станеться не уточнюється.

Варто зауважити, що колись існував маршрут, який сполучав Синельникове з Дніпром через Кам’янське, тому можливо УЗ відродить цей шлях.

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