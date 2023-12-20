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  • У Дніпрі на ж/м Сонячний може з’явитися будинок-гігант з панорамними вікнами та видом на річку (ФОТО)

У Дніпрі на ж/м Сонячний може з’явитися будинок-гігант з панорамними вікнами та видом на річку (ФОТО)

Сьогодні 12:26
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У Дніпрі на житловому масиві Сонячний планують побудувати новий багатоповерховий житловий комплекс Grand.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячний може з'явитися будинок-гігант з панорамними вікнами та видом на річку (ФОТО)

Про це повідомили на ФБ-сторінці будівельної компанії Grand Family Estate.

Зазначається, що новий комплекс буде розташований на березі річки. У ньому будуть десятки квартир площею від 43 до 140 кв. м. Також тут планують облаштувати багаторівневий паркінг та розвинену інфраструктуру.

Панорамні вікна, високі стелі, багаторівневий паркінг, розвинена інфраструктура. Будівля виділяється нестандартним фасадним рішенням та архітектурною виразністю. Основна концепція полягає в гармонійному поєднанні динамічності та яскравості з лаконічністю й стриманістю, – йдеться у повідомленні будівельної компанії.

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячний може з'явитися будинок-гігант з панорамними вікнами та видом на річку (ФОТО)

Будівництво комплексу має розпочатися 2024 року. 

Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячний може з'явитися будинок-гігант з панорамними вікнами та видом на річку (ФОТО)

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Новости Днепра про У Дніпрі на ж/м Сонячний може з'явитися будинок-гігант з панорамними вікнами та видом на річку (ФОТО)Українська

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