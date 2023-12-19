НБУ прогнозує підвищення цін на харчі у січні: які товари вдарять по гаманцю мешканців Дніпра

Продукти подорожчають вже у січні: голова НБУ дав прогноз щодо цін

Голова НБУ Андрій Пишний вважає, що подорожчання продуктів не уникнути у 2024 році. Очікується, що ціни почнуть зростати, і їхнє зростання на початку становитиме 5%, йдеться на сайті НБУ.

За словами голови НБУ, є кілька факторів, які впливатимуть на зростання продукції в ціні. Насамперед – подорожчання логістики внаслідок блокування кордону України. Тому європейський продовольчий імпорт, який іде до нас у вигляді молочних продуктів, цитрусових, макаронних виробів, газованих напоїв, тепличних овочів, потрапляє в Україну манівцями. Його доводиться везти довше та з великими витратами. Ще одним чинником є скорочення запасів овочів українського виробника. Більшість цих продуктів було розпродано ще восени, а для зимового зберігання закладалися овочі в обмеженій кількості.

Традиційно перед новорічними святами ціни на продукти піднімуться, що сприятиме суттєвому впливу на кошти споживачів. Наприклад, ціни на м’ясні вироби вже почали поступово збільшуватись, особливо на ковбасні вироби, де ціни зросли до 10%, залежно від їхнього виду. Прогнозується, що піднімуться ціни такі продукти: овочі, включаючи картоплю; рибу; ікру; інші товари, вироблені поза країни.

Але жителі України ще мають два тижні до кінця 2023 року, щоб встигнути зробити запаси харчів. Ціни на цей період будуть ще більш менш стабільними, вважає керівник Нацбанку України.

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