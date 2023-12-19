Чому реконструкцію будинку на Перемозі у Дніпрі почали тільки через 11 місяців після трагедії

Мер Дніпра пояснив, чому почали реконструювати зруйнований будинок на Перемозі тільки на 11 місяць після російського теракту.

14 грудня минуло 11 місяців з дня, коли в багатоповерхівку на Перемозі влучила російська х-22. У цей день комунальники розпочали демонтаж двох зруйнованих під’їздів. Чому реконструкцію будинку почали тільки зараз пояснив міський голова Борис Філатов, під час онлайн-трансляції, присвяченій річному звіту.

Будинок мають реконструювати протягом 2024 року. Як пояснив Філатов, за перші кілька місяців привели до ладу вікна, покрівлю та внутрішні мережі, щоб мешканці вцілілих під’їздів могли комфортно жити у своїх квартирах. Наразі у частково зруйнованій багатоповерхівці мешкають сотні людей.

Водночас тривалий час відкритим залишалось питання про демонтаж та подальшу реконструкцію понівеченої частини будинку. Це важке завдання, адже на відміну від інших споруд, які потрібно зносити, цю будівлю мають зберегти, демонтувавши тільки кілька під’їздів. При цьому треба впевнитись, що багатоповерхівка не почне руйнуватися далі.

Проводилися довгі експертизи та геологічні дослідження. Залучалися іноземні фахівці. Процедура складання цього проєкту видалась дуже непростою. Декого з чиновників мерії навіть було звільнено через затягування цього процесу. Крім того, в країні це поодинокий випадок — коли потрібно демонтувати частину будівлі. Треба було прорахувати усі ризики та можливі варіанти. У листопаді завершилися останні регламенті процедури. Вже обрано фахівців для поетапного демонтажу та реконструкції, – пояснив Філатов.

Жителів квартир, які мешкають близько до зони проведення робіт, відселять. Усім компенсували вартість оренди тимчасового житла. Реконструкція, за попередніми підрахунками, триватиме близько року. Фахівці слідкуватимуть за тим, щоб було дотримано всі безпекові вимоги.

Нагадаємо, що у неділю, 10 грудня, невідомі спалили “народний меморіал” на зупинці, навпроти будинку 118, куди поцілила ракета російських терористів 14 січня цього року. Дніпряни за декілька днів принесли десятки нових іграшок, з’явилися також боксерські рукавиці.

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