НБУ прогнозирует повышение цен на продукты в январе: какие товары ударят по кошельку жителей Днепра

Продукты подорожают уже в январе.

Глава НБУ Андрей Пышный считает, что уже с первых дней января украинцев ожидает подорожание продуктов и этого не избежать в 2024 году. В течение первого месяца года цены на продукты питания могут вырасти на 5%, говорится на сайте Национального банка Украины.

Удорожание продовольствия спровоцировано несколькими факторами, которые уже негативно влияют на рынок. Первое – блокада украинских границ. Да, ритейлеры ищут обходные пути и уже наладили поставки в обход польских протестующих, но это приводит к значительному удорожанию логистики.

Значительная часть продуктов питания, которые есть в супермаркетах и на рынках, идет со стороны ЕС. К примеру, цитрусовые и тепличные овощи, часть которых раньше привозилась морем, теперь доставляется через страны Европы.

В первую очередь могут подорожать цены на следующие товары:

молочные продукты

цитрусовые

макаронные изделия

газированные напитки

тепличные овощи

И вообще все, что попадает в Украину окольными путями, и что дорого везти.

По данным НБУ, значительную часть продовольствия собственного украинского производства уже использовали. Большинство этих продуктов было распродано еще осенью, а для зимнего хранения закладывались овощи в ограниченном количестве. Потому импорта не избежать.

Не стоит забывать и о новогоднем подорожании продовольствия. Цены на мясные изделия уже начали постепенно увеличиваться, особенно колбасные изделия, стоимость которых увеличилась до 10%, в зависимости от их вида.

Ожидается увеличение цен на следующие продукты: овощи, включая картофель; рыбу; икру; другие товары, производимые за пределами страны.

Но у жителей Украины еще две недели до конца 2023 года, чтобы успеть сделать запасы продовольствия. Цены на этот период будут еще более или менее стабильными, считает руководитель Нацбанка Украины.

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