Філатов розповів, чи запустять у Дніпрі тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл

Сьогодні мер Дніпра Борис Філатов провів прес-конференцію, під час якої він прозвітував за рік роботи та відповів на питання, які хвилюють містян.

Так, дніпрянка Лариса запитала, чи планують у місті запустити тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл.

Борис Філатов відповів, що ні, адже на це потрібно дуже багато грошей.

Стосовно тролейбусного маршруту, ні. Це ж не тільки новий рухомий склад та дроти, а й тягові підстанції і ще багато чого, це фактично сотні мільйонів, тому ні, – сказав мер Дніпра.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро співпрацюватиме зі столицею Фінляндії Гельсінкі: що це означає.

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