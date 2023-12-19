Філатов розповів, чи запустять у Дніпрі тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл

Так, дніпрянка Лариса запитала, чи планують у місті запустити тролейбусний маршрут, який з’єднає ж/м Перемога, Тополя та Сокіл.
Борис Філатов відповів, що ні, адже на це потрібно дуже багато грошей.
Стосовно тролейбусного маршруту, ні. Це ж не тільки новий рухомий склад та дроти, а й тягові підстанції і ще багато чого, це фактично сотні мільйонів, тому ні, – сказав мер Дніпра.
Нагадаємо, раніше ми писали, що Дніпро співпрацюватиме зі столицею Фінляндії Гельсінкі: що це означає.
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