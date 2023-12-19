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  • Мешканці Дніпра під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Мешканці Дніпра під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Сьогодні 15:40
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Дякуємо нашим захисникам!

Новости Днепра про Мешканці Дніпра під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Сьогодні, 19 грудня, під час тривоги мешканці Дніпра чули вибух, а моніторингові Telegram-канали писали, що у напрямку міста летить ракета.

Як з’ясувалося, наші оборонці збили над Дніпровським районом ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

ПвК “Схід” збили над Дніпровським районом ворожу ракету. Наші оборонці неба – сила, – написав він.

Новости Днепра про Мешканці Дніпра під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що знищили керовану авіаційну ракету Х-59. 

Новости Днепра про Мешканці Дніпра під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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