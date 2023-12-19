Мешканці Дніпра під час тривоги чули вибух: Лисак розповів, що сталося

Дякуємо нашим захисникам!

Сьогодні, 19 грудня, під час тривоги мешканці Дніпра чули вибух, а моніторингові Telegram-канали писали, що у напрямку міста летить ракета.

Як з’ясувалося, наші оборонці збили над Дніпровським районом ворожу ракету.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

ПвК “Схід” збили над Дніпровським районом ворожу ракету. Наші оборонці неба – сила, – написав він.

Оновлено: у Повітряному командуванні “Схід” повідомили, що знищили керовану авіаційну ракету Х-59.

Будь ласка, не ігноруйте тривоги та бережіть себе!

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