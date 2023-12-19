Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 87-річного дідуся

Поліцейські Павлограда розшукують безвісти зниклого 87-річного Рутковського Антона Людвиговича.
Відомо, що 17 грудня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.
Прикмети: зрiст близько 172 см, худорлявої статури, очі темні, волосся коротке сиве.
Був одягнений: коричнева куртка, чорні штани, чорний картуз, чорне взуття. Має палицю.
Якщо ви бачили цього дідуся чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (066) 34 55 897, (072) 03 816 або 102.
Важлива будь-яка інформація!
Читайте також:
Автор:
Постраждала в реанімації.
Ввечері 18 грудня у Кривому Розі звучали звуки вибухів.
Сьогодні, 18 грудня, у Павлограді сталася трагедія.
На Дніпропетровщині піймали керівника одного із сервісних центрів.