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Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 87-річного дідуся

Сьогодні 08:27
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Потрібна ваша допомога!

Новости Днепра про Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 87-річного дідуся

Поліцейські Павлограда розшукують безвісти зниклого 87-річного Рутковського Антона Людвиговича.

Відомо, що 17 грудня чоловік пішов з дому та до теперішнього часу не повернувся.

Прикмети: зрiст близько 172 см, худорлявої статури, очі темні, волосся коротке сиве.

Був одягнений: коричнева куртка, чорні штани, чорний картуз, чорне взуття. Має палицю.

Якщо ви бачили цього дідуся чи вам відомо, де він може бути, повідомте про це за номерами: (066) 34 55 897, (072) 03 816 або 102.

Важлива будь-яка інформація!

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Новости Днепра про Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 87-річного дідусяУкраїнська Новости Днепра про Зник безвісти: на Дніпропетровщині розшукують 87-річного дідусяРусский

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