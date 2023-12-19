Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Сегодня, 19 декабря, во время тревоги жители Днепра слышали взрыв, а мониторинговые Telegram-каналы писали, что в направлении города летит ракета.
Как выяснилось, наши защитники сбили над Днепровским районом вражескую ракету.
Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.
ПВК «Схід» сбили над Днепровским районом вражескую ракету. Наши защитники неба – сила, – написал он.
Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.
Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!
Читайте также:
Автор:
Нужна ваша помощь!
Пострадавшая в реанимации.
Вечером 18 декабря в Кривом Роге звучали звуки взрывов.
Сегодня, 18 декабря, в Павлограде произошла трагедия.
Налоговая служба хочет потратить более 6 млн. на уборку в первой половине 2024 года. В сети считают, что это "зрада".
Приближается Новый год и часть жителей Днепра будет встречать его не в кругу семьи, а с друзьями или в большой компании. Сэкономить на заказе столика в ресторане или отгородиться от других шумных компаний можно сняв квартиру на новогоднюю ночь.
В Днепре вора застукали с поличным.
В Кривом Роге разоблачили сеть АЗС, где продавали фальсификат.
Важная информация!
В Кривом Роге задержали мужчину, подозреваемого в ограблении банка.
В Днепре с 20 декабря будет курсировать пригородный поезд Dnipro City Express.
Держите дома запасы питьевой и технической воды!
В эту субботу, 23 декабря, ботанический сад ДНУ снова откроет свои двери для посетителей.
"Минеры" снова активизировались.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!