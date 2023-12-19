Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Спасибо нашим защитникам!

Сегодня, 19 декабря, во время тревоги жители Днепра слышали взрыв, а мониторинговые Telegram-каналы писали, что в направлении города летит ракета.

Как выяснилось, наши защитники сбили над Днепровским районом вражескую ракету.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

ПВК «Схід» сбили над Днепровским районом вражескую ракету. Наши защитники неба – сила, – написал он.

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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