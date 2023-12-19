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  • Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Сегодня 15:40
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Спасибо нашим защитникам!

Новости Днепра про Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Сегодня, 19 декабря, во время тревоги жители Днепра слышали взрыв, а мониторинговые Telegram-каналы писали, что в направлении города летит ракета.

Как выяснилось, наши защитники сбили над Днепровским районом вражескую ракету.

Об этом сообщил Сергей Лысак, начальник Днепропетровской ОВА.

ПВК «Схід» сбили над Днепровским районом вражескую ракету. Наши защитники неба – сила, – написал он.

Новости Днепра про Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Обновлено: в Воздушном командовании «Схід» сообщили, что уничтожили управляемую авиационную ракету Х-59.

Новости Днепра про Жители Днепра во время тревоги слышали взрыв: Лысак рассказал, что произошло

Пожалуйста, не игнорируйте тревоги и берегите себя!

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