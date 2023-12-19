На заправках в Днепропетровской области продавали бензин-фальсификат

На АЗС в Кривом Роге изъяли 35 тонн фальсифицированного горючего. Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.
Детективы БЭБ разоблачили лиц, которые незаконно производили и продавали горючее в нашей области. Реализация дизеля и бензина марок А-95, А-92 проходила через сеть АЗС.
БЭБ провело обыски в одной из сетей АЗС в Кривом Роге. Отсутствовали разрешительные документы, сертификаты качества горючего и документы о его происхождении. Кроме того, на некоторых АЗС отсутствовали кассовые аппараты и работали операторы без официального оформления.
Изъяли более 35 тонн контрафактного горючего стоимостью более 2 млн. гривен.
К сожалению, детективы Бюро экономической безопасности не раскрывают название АЗС.
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