На заправках у Дніпропетровській області продавали бензин-фальсифікат

На АЗС у Кривому Розі вилучили 35 тонн фальсифікованого пального. Про це повідомили в Бюро економічної безпеки.
Детективи БЕБ викрили осіб, які незаконно виготовляли та продавали пальне у нашій області. Реалізація дизелю та бензину марок А-95, А-92 відбувалась через мережу АЗС.
БЕБ провело обшуки в одній з мереж АЗС у Кривому Розі. Там були відсутні дозвільні документи, сертифікати якості пального та документи про його походження. Крім того, на деяких АЗС були відсутні касові апарати та працювали оператори без офіційного оформлення.
Вилучили понад 35 тонн контрафактного пального вартістю понад 2 млн гривень.
На жаль, детективи Бюро економічної безпеки не розкривають назву АЗС.
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