В «Киевстар» рассказали, какие услуги уже доступны абонентам и когда будут начислять компенсации

Как выяснилось позже, за атакой стоит хакерская группировка из рф. По данному факту СБУ открыла уголовное производство.
Специалисты почти неделю работают над восстановлением всех услуг от «Киевстар», так, по состоянию на 18 декабря уже:
Об этом сообщили на странице компании в ФБ.
Отмечается, что работы проходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, в «Киевстар» начнут начислять компенсации абонентам, которые в эти дни не имели доступа к услугам.
Читайте также:
Автор:
Сегодня во время общения с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины…
В Днепре спасали продавщицу, которая потеряла сознание на работе.
Чтобы продолжить получать пенсионные выплаты некоторым пенсионерам, живущим в Днепре…
В Украине преуспевает теневой оборот сигарет, из-за чего за год…
Сегодня во время общения с журналистами главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный прокомментировал информацию о том, что россияне планируют захватить Днепр до 2026 года.
В Днепре спасали продавщицу, которая потеряла сознание на работе.
Чтобы продолжить получать пенсионные выплаты некоторым пенсионерам, живущим в Днепре и области нужно пройти видеоидентификацию. Сделать это нужно до конца месяца. Процедура обязательна только для тех, кто приобрел статус внутренне перемещенного лица до начала полномасштабного вторжения – то есть до…
В Украине преуспевает теневой оборот сигарет, из-за чего за год бюджет теряет более 23 млрд гривен.
В Днепре скончался основатель и главный редактор еврейской газеты "Шабат Шалом" Михаил Каршенбаум.
Валерий Залужный отреагировал на информацию о найденной в его кабинете "прослушке".
Заболеваемость COVID-19 по сравнению с прошлой отчетной неделей снизилась на 6,6%.
На Днепропетровщине полицейский спасал пожилую барышню, застрявшую в своем доме из-за обледенелого дерева.
17 декабря свой день рождение отметила голливудская актриса Милла Йовович. В связи с этим в группах Днепра в социальной сети появилась информация, что она некоторое время жила в Днепре. Хотя в официальной биографии актрисы говорится, что она родилась в Киеве…
В Синельникове 48-летний мужчина ограбил пожилую женщину.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!