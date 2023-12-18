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  • В «Киевстар» рассказали, какие услуги уже доступны абонентам и когда будут начислять компенсации

В «Киевстар» рассказали, какие услуги уже доступны абонентам и когда будут начислять компенсации

Сегодня 14:31
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12 декабря на компанию "Киевстар" была совершена мощная кибератака, из-за которой произошел технический сбой и услуги оператора были недоступны абонентам.

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Как выяснилось позже, за атакой стоит хакерская группировка из рф. По данному факту СБУ открыла уголовное производство.

Специалисты почти неделю работают над восстановлением всех услуг от «Киевстар», так, по состоянию на 18 декабря уже:

  • возобновили доступ к услугам SMS, в частности – в роуминге;
  • доступны голосовая связь и мобильная передача данных;
  • Киевстар ТВ работает и предоставляет бесплатный доступ к платформе, даже для неавторизованных пользователей.

Об этом сообщили на странице компании в ФБ.

Отмечается, что работы проходят постепенно, потому что этого требует безопасность. Как только все стабилизационные мероприятия будут завершены, в «Киевстар» начнут начислять компенсации абонентам, которые в эти дни не имели доступа к услугам.

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