У “Київстар” розповіли, які послуги вже доступні абонентам та коли будуть нараховувати компенсації

12 грудня на компанію "Київстар" було здійснено потужну кібератаку, через яку стався технічний збій і послуги оператора були недоступні абонентам.

Як з’ясувалося пізніше, за атакою стоїть хакерське угрупування з рф. За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження.

Спеціалісти майже тиждень працюють над відновленням усіх послуг від “Київстар”, так, станом на 18 грудня вже:

відновили доступ до послуг SMS, зокрема — у роумінгу;

доступний голосовий зв’язок та мобільна передача даних;

Київстар ТБ працює і надає безкоштовний доступ до платформи, навіть для неавторизованих користувачів.

Про це повідомили на сторінці компанії у ФБ.

Зазначається, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, у “Київстар” почнуть нараховувати компенсації абонентам, які у ці дні не мали доступу до послуг.

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