У “Київстар” розповіли, які послуги вже доступні абонентам та коли будуть нараховувати компенсації

Як з’ясувалося пізніше, за атакою стоїть хакерське угрупування з рф. За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження.
Спеціалісти майже тиждень працюють над відновленням усіх послуг від “Київстар”, так, станом на 18 грудня вже:
Про це повідомили на сторінці компанії у ФБ.
Зазначається, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, у “Київстар” почнуть нараховувати компенсації абонентам, які у ці дні не мали доступу до послуг.
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