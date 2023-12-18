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  • У “Київстар” розповіли, які послуги вже доступні абонентам та коли будуть нараховувати компенсації

У “Київстар” розповіли, які послуги вже доступні абонентам та коли будуть нараховувати компенсації

Сьогодні 14:31
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12 грудня на компанію "Київстар" було здійснено потужну кібератаку, через яку стався технічний збій і послуги оператора були недоступні абонентам.

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Як з’ясувалося пізніше, за атакою стоїть хакерське угрупування з рф. За даним фактом СБУ відкрила кримінальне провадження.

Спеціалісти майже тиждень працюють над відновленням усіх послуг від “Київстар”, так, станом на 18 грудня вже:

  • відновили доступ до послуг SMS, зокрема — у роумінгу;
  • доступний голосовий зв’язок та мобільна передача даних;
  • Київстар ТБ працює і надає безкоштовний доступ до платформи, навіть для неавторизованих користувачів.

Про це повідомили на сторінці компанії у ФБ.

Зазначається, що роботи відбуваються поступово, бо цього вимагає безпека. Як тільки усі стабілізаційні заходи будуть завершені, у “Київстар” почнуть нараховувати компенсації абонентам, які у ці дні не мали доступу до послуг.

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