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  • На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил

На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил

Сегодня 12:10
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В Синельникове 48-летний мужчина ограбил пожилую женщину.

Новости Днепра про На Днепропетровщине вежливый вор сначала подвез пожилую женщину домой, а затем ограбил

Преступление произошло 15 декабря, сообщили в областной полиции. 48-летний мужчина заметил на обочине дороги пожилую женщину, которая направлялась домой. Водитель остановился и предложил пенсионерке помощь. Она согласилась на предложение незнакомца, так как он был вежлив.

Мужчина довез женщину в пункт назначения — село, где она жила. Пенсионерка вышла из машины и принялась искать деньги в сумке, чтобы отблагодарить незнакомца «за проезд».

В тот момент сзади к ней подошел подозреваемый и начал душить, требуя отдать мобильный телефон. После того как гаджет оказался в руках фигуранта, он скрылся с места преступления.

Пенсионерка сразу рассказала о преступлении полиции и описала. Впоследствии правоохранителям удалось обнаружить подозреваемого. Им оказался 48-летний местный житель.

Следователем по согласованию с прокурором Синельниковской окружной прокуратуры фигуранту поставлено в известность о подозрении по ч. 4 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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