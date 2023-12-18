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Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы

Сегодня 10:00
просмотров

Если вы часто ищете, что посмотреть, то предлагаем выбрать одну из украинских лент, которые очень популярны на Netflix.

Новости Днепра про Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный отчет о просмотрах контента в течение первого полугодия 2023 года, согласно которому пользователи сервиса со всего мира смотрели украинские фильмы и сериалы около 4 млн часов.

Об этом сообщают на ФБ-странице украинской компании FILM UA Group.

Среди самых популярных украинских фильмов и сериалов:

  • «Слуга Народа»,
  • «Я — Надежда»,
  • «И будут люди»,
  • «Поймать Кайдаша»,
  • «Свингеры»,
  • кинотрилогия «Скажене весілля»,
  • «Люксембург, Люксембург»,
  • «Новенькая»,
  • «Зима в огне»,
  • «Максим Оса: золото Песиголовца»,
  • «Я работаю на кладбище».

Радуемся результатам, поздравляем коллег и продолжаем все вместе работать над увеличением популярности украинского кино и сериалов, – говорится в сообщении.

Смотри украинское!

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Новости Днепра про Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалыУкраїнська Новости Днепра про Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалыРусский

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