Что посмотреть: Netflix назвал самые популярные украинские фильмы и сериалы

Стриминговый сервис Netflix опубликовал официальный отчет о просмотрах контента в течение первого полугодия 2023 года, согласно которому пользователи сервиса со всего мира смотрели украинские фильмы и сериалы около 4 млн часов.
Об этом сообщают на ФБ-странице украинской компании FILM UA Group.
Среди самых популярных украинских фильмов и сериалов:
Радуемся результатам, поздравляем коллег и продолжаем все вместе работать над увеличением популярности украинского кино и сериалов, – говорится в сообщении.
Смотри украинское!
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