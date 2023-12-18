Ехал по своим козлиным делам: в Днепре в переполненную маршрутку не впустили козла (ВИДЕО)

В Днепре в переполненную маршрутку пытался попасть козел.

Курьезная история произошла на одном из маршрутов, курсирующих по частному сектору в Днепре. Местные заняли на видео козла, который хотел попасть в переполненную маршрутку. Рогатый пытался пролезть внутрь салона вместе с другими пассажирами. Транспорт был забит, поэтому люди не пустили козлика к себе. Животное осталось стоять на остановке, ожидая следующей маршрутки.

Этот случай порадовал людей, ожидавших на остановке.

Хотел поехать по своим козьим делам, но его не упустили, — шутят днепряне, опубликовавшие видео в соцсетях.

У козлика на шее есть что-то похожее на поводок, поэтому вполне вероятно, что где-то рядом находился хозяин или животное сбежало из дома.

Заметим, что это не в первый раз, когда в Днепре случаются курьезные истории с участием животных. Недавно ворона спасла водителя от штрафа за парковку. Птица заинтересовалась конвертом на капоте, который оставили нарушителю ПДД. Перната забрала письмо, пыталась открыть его, а потом забрала с собой.

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