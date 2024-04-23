Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в США в посылке.

Три каменных ядрища из кремня обнаружили во время таможенного контроля международной почтовой отправки. Во время досмотра посылки столичные таможенники заподозрили, что найденные камни могут быть ценными.

Киевские таможенники отправили находки на экспертизу в Нацмузей истории Украины.

Экспертиза, проведенная в музее, определила, что камни – нуклеусы. Родились они в северо-западной части Украины. Такие камни образованы из кремня, яшмы или обсидиана. Крупнейший из изъятых нуклеусов длиной 15 см. Они могли использоваться в качестве ножей древними племенами эпохи неолита.

Найденные артефакты имеют невероятную культурную и историческую ценность, ведь принадлежат к материалам археологических культур периода «неолит – время бронзы», примерно 6-2 тысячелетия до н.э.

Все обнаруженные нуклеусы изъяли. На криворожца, пытавшегося отправить ценные артефакты за границу, составили протокол. С ним работают правоохранители.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: