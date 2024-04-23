Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Сегодня 12:03
просмотров

Артефакты, которым 8000 лет пытались переправить из Кривого Рога в США в посылке.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Три каменных ядрища из кремня обнаружили во время таможенного контроля международной почтовой отправки. Во время досмотра посылки столичные таможенники заподозрили, что найденные камни могут быть ценными.

Киевские таможенники отправили находки на экспертизу в Нацмузей истории Украины.

Экспертиза, проведенная в музее, определила, что камни – нуклеусы. Родились они в северо-западной части Украины. Такие камни образованы из кремня, яшмы или обсидиана. Крупнейший из изъятых нуклеусов длиной 15 см. Они могли использоваться в качестве ножей древними племенами эпохи неолита.

Найденные артефакты имеют невероятную культурную и историческую ценность, ведь принадлежат к материалам археологических культур периода «неолит – время бронзы», примерно 6-2 тысячелетия до н.э.

Все обнаруженные нуклеусы изъяли. На криворожца, пытавшегося отправить ценные артефакты за границу, составили протокол. С ним работают правоохранители.

Новости Днепра про Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Новости Днепра про Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Новости Днепра про Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч лет

Читайте также:

Новости Днепра про Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч летУкраїнська Новости Днепра про Жители Кривого Рога собирались незаконно послать в США артефакты, которым 8 тысяч летРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку
    Новости Днепра
    Сегодня 15:14
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

    Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 14:29
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

    Информация еще уточняется.

    Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков
    Новости Днепра
    Сегодня 12:48
    Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

    В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.

    Солдаты с Днепропетровщины получили награды от главнокомандующего и министра обороны: какие именно
    Новости Днепра
    Сегодня 11:05
    Солдаты с Днепропетровщины получили награды от главнокомандующего и министра обороны: какие именно

    Гордимся нашими защитниками!

    Последние новости

    Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти
    Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти

    Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.

    Сегодня 17:23
    просмотров
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку
    Может находиться на Днепропетровщине: полиция разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю девушку

    Полиция Полтавщины разыскивает без вести пропавшую 20-летнюю Марину Чижевич.

    Сегодня 15:14
    3
    просмотров
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото
    Как в парке Глобы в Днепре выглядит озеро без воды: уникальное фото

    Парк Глобы в Екатеринославе был основан в XVIII когда в свое имение в нижней части города переехал отставной есаул козацького войска Лазарь Глоба. После его смерти имение было продано сначала суконной фабрики, а потом было отдано в казенное владение и…

    Сегодня 14:39
    7
    просмотров
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие
    Враг ударил по Днепровскому району: произошло два возгорания, есть пострадавшие

    Информация еще уточняется.

    Сегодня 14:29
    4
    просмотров
    Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от Минздрава
    Как жители Днепра могут проверить медицинское заключение нетрудоспособности и электронный больничный: инструкция от Минздрава

    Полезная информация!

    Сегодня 14:11
    1
    просмотров
    Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году
    Стало известно, откроют ли в Днепре официальные пляжи в 2024 году

    В Днепре третий год не будут открывать официальные пляжи.

    Сегодня 13:59
    просмотров
    Сколько стоит снять дом в разных районах Днепра: цены стартуют от 2 тыс грн
    Сколько стоит снять дом в разных районах Днепра: цены стартуют от 2 тыс грн

    Снять дом в Днепре можно в среднем за 10 тыс грн, но есть варианты от 2 до 16 тыс грн в месяц. Дополнительно придется оплачивать также коммунальные услуги. Часто в дворах таких домов есть возможность ставить авто или обустроить небольшой…

    Сегодня 13:00
    3
    просмотров
    Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков
    Не будет Новомосковска и Павлограда: на Днепропетровщине могут переименовать более 40 городов, сел и поселков

    В Украине продолжается процесс деколонизации и демокунизации.

    Сегодня 12:48
    4
    просмотров
    Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)
    Как выглядела Соборная площадь в Днепре, когда на ней сажали огороды (ФОТО)

    В сети показали фото Соборной площади, когда на ней еще сажали огороды.

    Сегодня 11:17
    4
    просмотров
    Солдаты с Днепропетровщины получили награды от главнокомандующего и министра обороны: какие именно
    Солдаты с Днепропетровщины получили награды от главнокомандующего и министра обороны: какие именно

    Гордимся нашими защитниками!

    Сегодня 11:05
    2
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх