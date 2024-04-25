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  • Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали

Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а «заработанное» забирали

Сегодня 19:21
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Женщин вывозили в Польшу, где они должны были зарабатывать деньги попрошайничеством.

Новости Днепра про Жительниц Днепропетровщины заставляли попрошайничать в Польше, а

Трое жителей Кривого Рога отвезли в Польшу и забрали в трудовое рабство. Женщины должны были попрошайничать на улицах крупных польских городов. Пожертвования у людей потом забирали их кураторы.

Как сообщили в Нацполиции, злоумышленников разоблачили во время общеевропейской операции по борьбе с торговлей людьми в форме трудовой эксплуатации. В частности, днепровские полицейские установили одну из участниц группировки, которая втягивала жителей Днепропетровщины в рабство.

На территории Николаевской области по месту жительства фигурантки и в складских помещениях было проведено 4 санкционированных обыска, во время которых правоохранители изъяли вещдоки.

В настоящее время фигурантке доложено о подозрении по ч. 2 ст. 149 (торговля людьми) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения.

Коллеги подозреваемой находятся на территории Польши. Правоохранители обеих стран устанавливают всех причастных к преступлению для привлечения к уголовной ответственности.

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