Житель Кривого Рога забил до смерти свою старую маму

49-летнего мужчину подозревают в убийстве собственной матери.
Как сообщили в Нацполиции, утром 17 апреля им поступило сообщение об обнаружении тела женщины в квартире на территории Центрально-Городского района города. Как выяснили следователи, между сыном и его матерью возник словесный конфликт, в ходе которого подозреваемый избил женщину, а затем ушел из квартиры в неизвестном направлении, оставив родственницу умирать.
К сожалению, от полученных травм 74-летняя потерпевшая скончалась на месте.
Следователи и прокуроры сообщили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
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