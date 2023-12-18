Залужный прокомментировал информацию о том, что россияне планируют захватить Днепр до 2026 года

На вопрос журналистки, что он думает по этому поводу, Залужный ответил, что разные эксперты «имеют право на свое мнение».
Когда у главнокомандующего спросили, хватит ли, по его мнению, у россии сил на это, он сказал, что «не хочет характеризовать этот процесс».
Я бы не хотел характеризовать этот процесс. Немножко не мой профиль, есть люди, которые за это отвечают, – сказал Валерий Залужный.
Напомним, недавно в немецком издании Bild опубликовали статью под названием «Это военный план Путина до 2026 года» аналитика Юлиана Репке, в которой отмечено, что россия планирует продолжать войну в Украине до 2026 года и планирует захватить Днепр, Харьков и другие города. Позже этот материал прокомментировал Николай Лукашук, глава Днепропетровского областного совета. По его словам, эта статья – очередная российская ИПСО.
Ранее мы писали, что Валерий Залужный отреагировал на информацию о найденной в его кабинете «прослушке».
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