В Днепре скончался основатель еврейской газеты «Шабат Шалом» Михаил Каршенбаум

О печальном известии сообщили в областном отделении Национального союза журналистов Украины.
Михаилу Александровичу Каршенбауму было 77 лет. Известен он, прежде всего, своей общественной и журналистской деятельностью. Михаил – основатель и главный редактор газеты «Шабат Шалом», которую возглавлял более 30 лет.
Коллега Михаила Каршенбаума – Александр Хургин в своем Facebook написал пост, где упомянул о своем друге, с которым дружил более 30 лет.
Миша знает немало людей. Хотя бы потому, что он был знаком с половиной города. Он мог при глухой советчице с фамилией Каршенбаум защитить кандидатскую диссертацию в Москве. Мог, будучи геофизиком, начать издавать еврейскую газету (в 1991 году, между прочим), мог больше тридцати лет быть ее главным редактором. А мог депутатом горсовета. Мог каким-то загадочным образом увязать правильных людей в разных странах, чтобы в родной город начал возвращаться со своими работами гениальный Вадим Сидур. В общем, он многое мог и умел. Но я, пожалуй, скажу о том, чего Миша не мог, не умел, не понимал, – пишет Александр.
Газету Шабат Шалом Каршенбаум основал еще в 1991 году, когда Украина вернула себе независимость. В течение 30 лет он руководил всеми процессами в издании. К сожалению, в последние годы господин Михаил болел, и на днях умер на 77 году жизни.
О том, каким господин Михаил был человеком, рассказала также директор одного из колледжей культуры в Днепре Инна Рудкевич.
Он все время что-то придумывал для газеты, всегда с радостью делился новым номером. Рассказывал восторженно о публикациях, о людях, о которых писал, и все время неугомонно творил какое-то добро, самое человеческое благо, утверждение духовности в целом было его внутренним моторчиком, он будто бы был носителем нравственной гармонии в творческом выражении, как мне кажется. Очень любил Украину, – написала в соцсети директор Днепропетровского профессионального художественно-художественного колледжа культуры Инна Рудкевич.
Светлая память.
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